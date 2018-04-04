В Москве ищут мужчину, брызнувшему из баллончика в лицо полицейскому

В Москве разыскивают мужчину, который брызнул в лицо из газового баллончика полицейскому.

Инцидент произошел в подземном переходе недалеко от станции метро "Улица 1905 года". Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД, неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика полицейскому, который находился в свободное от службы время в гражданской одежде.

Полицейский обратился за помощью в медицинское учреждение. По факту нападения проводится проверка, ведется розыск подозреваемого.