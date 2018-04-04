Из-за пожара на складе на востоке Москвы эвакуирован детский ТЦ

Почти 300 человек эвакуированы из торгового центра "Персей для детей" на востоке Москвы. Как сообщает "Интерфакс", причиной стал пожар.

Огонь загорелся на третьем этаже здания, в одном из складских помещений. Пожарные расчеты выехали по адресу: Малая Семеновская улица, дом 28. Все посетители и сотрудники детского торгового центра были эвакуированы. Черный дым, валящий с крыши ТЦ, виден за несколько километров. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ТЦ "Персей для детей" у метро "Семеновская" открыт в 2009 году. Площадь 6 000 кв.метров, четыре этажа, специализируется на детских товарах и развлечениях.

25 марта произошел страшный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесший жизни 64 человек, большинство из которых – дети. После проверок Генеральной прокуратуры из-за многочисленных нарушений по всей России были закрыты 15 торговых центров.