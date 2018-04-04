Петицию с полумиллионом подписей увеличить пособие по уходу за инвалидами передали в АП

Родители, воспитывающие детей-инвалидов, передали в администрацию президента петицию, в которой обращаются к главе государства, спикеру Госдумы и главе Совета Федерации с просьбой поднять пособие по уходу за детьми с инвалидностью до размера МРОТ.

Петиция ранее была размещена в Сети и ее уже подписали почти 487 тысяч человек. Ранее автор петиции – мать ребенка-инвалида Светлана Штаркова через соцсети и СМИ, а также в обращениях в разные государственные инстанции обратила внимание на несправедливость в отношении родителей, которые воспитывают таких детей.

"Получили новую порцию обещаний, что вопрос будет всесторонне изучен с привлечением профильных специалистов. Будем ждать новых ответов", — сообщила Штаркова.

Пособие им не индексировалось уже несколько лет и до сих пор составляет всего 5,5 тысяч рублей, хотя для других категорий оно повышалось. По факту, про родителей, для которых воспитание детей-инвалидов и уход за ними, по сути, работа, попросту забыли.

Они просят уравнять пособие до МРОТ – на данный момент он составляет 9,489 тысячи рублей, а в 2019-м должен вырасти до 11,6 тысячи.

Из Минтруда активисты получили ответ, что увеличение им пособия не предусмотрено соответствующим указом президента, поэтому помочь ничем в ведомстве не могут.

Аналогичный ответ получила Штаркова, как она пишет в своем "Фейсбуке", и от уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. В нем также сообщается, что индексация в соответствии с существующим документом не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что некоторые депутаты и госчиновники услышали призыв родителей детей-инвалидов и по мере сил пытаются им помочь.

В Госдуму депутатами от фракции ЛДПР был внесен законопроект об увеличении ежемесячных выплат лицам, которые ухаживают за инвалидами с детства I группы и детьми-инвалидами. Однако, судя по ответам из государственных органов, в 2019 году на увеличение пособия родителям детей-инвалидов рассчитывать не приходится.

Разве что петиция, подписанная почти полумиллионом пользователей Сети, возымеет действие и в отношении забытых указом родителей детей-инвалидов справедливость будет восстановлена.