Полыхающий в Москве детский торговый центр сняли на видео

Пожар вспыхнув в среду днем в торгово-развлекательном комплексе "Персей для детей" на востоке Москвы. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о нескольких пострадавших. Очевидцы сняли пожар на видео.

"Дым валит с верхних этажей четырехэтажного здания. Спасатели уже на месте", — сообщил житель соседнего дома, на глазах которого и прибыли пожарные.

По последним данным, огонь вспыхнул на третьем этаже, в одном из складских помещений расположенного на Малой Семеновской улице торгового центра. Все посетители и сотрудники — более 300 человек — были эвакуированы, число пострадавших остается неизвестным.

Общая площадь открытого в 2009 году ТЦ составляет 6 тысяч квадратных метров.

25 марта произошел страшный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесший жизни 64 человек, большинство из которых — дети. После проверок Генеральной прокуратуры из-за многочисленных нарушений по всей России были закрыты 15 торговых центров.