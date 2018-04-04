Пожар в "Персее": пожарные с трудом нашли источник огня из-за сложной планировки ТЦ

Сложная внутренняя планировка торгового центра "Персей для детей" не дает пожарным быстро найти источник возгорания.

Сообщение о пожаре в "Персее", расположенном на Малой Семеновской улице, поступило в экстренные службы в 12:32. Здание четырехэтажное, общая площадь — 10 тысяч квадратных метров. Возгорание началось на складе игрушек на последнем этаже.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, система дымоудаления сработала штатно. Из здания были эвакуированы 300 человек. По данным "Интерфакса", один человек пострадал. Возможно, на четвертом этаже еще остаются люди. Пожару присвоен второй — повышенный ранг сложности.

По последним данным, пожарным все-таки удалось пробраться к источнику возгорания и ликвидировать открытое горение.

Торговый центр "Персей для детей" возле метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. Здесь находятся магазины с детской одеждой и обувью, колясками, детским питанием и игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина".