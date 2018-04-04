Вильфанд обещает москвичам замечательную пасхальную погоду

Ясное, голубое небо, +13 градусов и слабый ветер. Такую "замечательную погоду" на Пасху прогнозирует глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но сначала Москву и область ожидают заметные изменения, добавляет синоптик. К пятнице в столичный регион придет циклон. Он принесет дожди и ветер, однако столбик термометра поднимется до +15 градусов, пишет агентство "Интерфакс".

Уже в субботу тучи начнут рассеиваться, но похолодает до +9. Несмотря на это, апрельское солнце будет быстро прогревать воздух, и в начале следующей недели температура поднимается до +16 градусов.