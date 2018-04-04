Экс-футболист ЦСКА Жо хочет засудить журналистку за оскорбление

Бывший футболист московского ЦСКА Жо подал заявление в суд на бразильскую журналистку Ренату Фан. Нападающий обвиняет телеведущую в том, что она нанесла ему моральный ущерб после того, как назвала его вором.

Причиной такого заявления со стороны Фан стал момент чемпионата Бразилии, когда выступавший на тот момент за "Коринтианс" Жо в матче против "Васко да Гама" забил решающий гол рукой, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Globo Esporte. Арбитр не увидел нарушения, игрок также не сознался в фоле, и его команда одержала победу со счетом 1:0. После матча журналистка в прямом эфире передачи бразильского телеканала сравнила подобное поведение с грабежом.

Впрочем, Фан извинилась перед бразильцем, однако этого ему показалось мало. Теперь он требует от нее порядка 100 тысяч реалов в качестве компенсации. По его мнению, именно ее слова вызвали в дальнейшем многочисленные издевки со стороны болельщиков.

На данный момент Жо выступает в чемпионате Японии за клуб "Нагоя Грампус".