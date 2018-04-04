Капитана похищенного Украиной российского судна "Норд" везут в суд Херсона

Крымчанина, гражданина РФ Владимира Горбенко — капитана российского судна "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками в Азовском море более недели назад, везут в суд Херсона для избрания ему меры пресечения.

Об этом в эфире "Крым.Реалии" сообщил начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры Крыма Игорь Поночовный. Ранее адвокат капитана Александр Руденко сообщил RT, что Горбенко находится в Херсоне, в подразделении СБУ по Крыму.

При этом помощник главы госпогранслужбы Украины Олег Слободян вынужден доказывать журналистам, что это не похищение, как писали ранее крымские СМИ, а "процессуальные действия".

По версии украинской стороны, капитан судна — гражданин Украины, которому инкриминируют статью УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Санкции по ней — лишение свободы на срок до пяти лет, передает телеканал "112 Украина".

На самом деле у Горбенко и членов экипажа "Норда" (все они – из Керчи) – российское гражданство, которое они приняли в 2014 году. Однако СБУ не признает российские паспорта моряков и под этим предлогом уже вторую неделю не пускает к экипажу российского консула.

Рыболовецкий сейнер "Норд" под флагом РФ погранслужба Украины задержала в Азовском море и потребовала отбуксировать его в Бердянск. Затем украинский суд арестовал судно.

При этом спикер госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя инцидент с "Нордом", заявил, что Украина будет задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом, передает ТАСС.

"Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины", — заявил он украинскому изданию "Обозреватель". Поэтому, по его словам, "на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно".

Отвечая на вопрос о возможных ответных действиях России, Слободян сообщил, что "в рамках взаимодействия в секторе безопасности и обороны отрабатываются меры по защите интересов Украины", и что "возможности Украины в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам".

В ФСБ РФ заявляют о том, что судно было угнано.