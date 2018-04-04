Дело Скрипаля: Британия продолжит обвинять Россию, хотя страна-производитель яда не установлена

Тема:
Отравление Скрипаля 14 минут назад
Дело Скрипаля: Британия продолжит обвинять Россию, хотя страна-производитель яда не установленаЧитайте нас в Telegram
Великобритания продолжит выдвигать обвинения в адрес России, несмотря на невозможность установить страну происхождения вещества, использованного для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Исходя из того, что произносилось до этих сообщений и что произносится и публикуется в соцсетях официальными представителями Великобритании после этого сообщения, делаю вывод, что никаких иллюзий нет, они с самого начала назначили виновных, и они от этой линии не отступятся", — цитирует дипломата "Интерфакс".
По словам Рябкова, в ближайшее время будет дальнейшая раскрутка этого сюжета вопреки логике, фактам, вопреки здравому смыслу, "потому что ставятся совершенно иные задачи и все это дело разыгрывается не для того, чтобы установить, что же реально произошло с Сергеем Скрипалем и его дочерью, а для того, чтобы найти повод для тотальной геополитической демонизации России, попыток постановки России в изоляцию и так далее".
В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, Москва будет считать "дело Скрипалей" провокацией, если не получит конкретных ответов Лондона на свои вопросы. "Мы, как известно, направили список конкретных вопросов британской стороне и будем добиваться конкретных ответов на них, а не рассуждений в духе "highly likely", — заявил он в ходе общеполитической дискуссии сессии Комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорке.
Между тем, как добавляет РИА Новости, ЕС рассчитывает, что Россия будет сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании отравления в Солсбери Сергея Скрипаля. В ЕС также выразили обеспокоенность "тем, что сказал представитель МИД РФ по поводу помощи, предоставляемой техническим секретариатом ОЗХО Великобритании, создав предпосылки для отказа от результатов работы ОЗХО по инциденту в Солсбери".
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что технический секретариат ОЗХО не вправе проводить исследования, которые запросила Британия по "делу Скрипаля".
Руководитель британской лаборатории Портон-Даун заявил накануне, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения вещества "Новичок", использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.
Ранее по теме
-
Отравление Скрипалей: "Новичок" ни при чем14 минут назад
-
Дело Скрипаля: ОЗХО ответила только на один вопрос России3 часа назад
-
Чижов: обвинения Великобритании по делу Скрипаля не подкреплены доказательствами6 часов назад
-
Дело Скрипаля: в ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств9 часов назад
-
"Не новички": Госдеп США замалчивает старый скандал с газом12 часов назад
-
Захарова о деле Скрипалей: британские власти продолжат врать и изворачиваться14 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар в торговом центре "Персей для детей"
- Дело Скрипаля: ОЗХО ответила только на один вопрос России
- Эрдоган "увел" у Путина девушку ради фото
- Задержан сотрудник авиазавода, отравивший коллег таллием
- Украина не хочет отпускать российский сейнер "Норд"
Самое читаемое
-
Известный актер сядет на 22 года за детское порно
- Анну Нетребко выгнали из театра
- Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
- Эксклюзив "Вестей": аниматор, изрезавший русского мальчика, продает мороженое детям
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
Экономика
-
Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США
- ЕС может закрыть дело "Газпрома" без штрафов
- Почему успех абэномики - это фантазии
- Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018
- Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
Для Путина в Турции сыграли "Калинку"
- Тайна бункера под Белым домом
- Откуда "Новичок": доказательств нет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Опасный переход: жители Щаповского требуют навести порядок на дороге
- На конференции в Москве говорят об уроках Первой мировой войны
- Весенняя уборка: улицы Москвы моют шампунем
- В столице стало меньше "неудобных" светофоров
- Дачники устремились за семенами: как не ошибиться с выбором?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак