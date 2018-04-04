Дело Скрипаля: Британия продолжит обвинять Россию, хотя страна-производитель яда не установлена

Великобритания продолжит выдвигать обвинения в адрес России, несмотря на невозможность установить страну происхождения вещества, использованного для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Исходя из того, что произносилось до этих сообщений и что произносится и публикуется в соцсетях официальными представителями Великобритании после этого сообщения, делаю вывод, что никаких иллюзий нет, они с самого начала назначили виновных, и они от этой линии не отступятся", — цитирует дипломата "Интерфакс".

По словам Рябкова, в ближайшее время будет дальнейшая раскрутка этого сюжета вопреки логике, фактам, вопреки здравому смыслу, "потому что ставятся совершенно иные задачи и все это дело разыгрывается не для того, чтобы установить, что же реально произошло с Сергеем Скрипалем и его дочерью, а для того, чтобы найти повод для тотальной геополитической демонизации России, попыток постановки России в изоляцию и так далее".

В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, Москва будет считать "дело Скрипалей" провокацией, если не получит конкретных ответов Лондона на свои вопросы. "Мы, как известно, направили список конкретных вопросов британской стороне и будем добиваться конкретных ответов на них, а не рассуждений в духе "highly likely", — заявил он в ходе общеполитической дискуссии сессии Комиссии ООН по разоружению в Нью-Йорке.

Между тем, как добавляет РИА Новости, ЕС рассчитывает, что Россия будет сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании отравления в Солсбери Сергея Скрипаля. В ЕС также выразили обеспокоенность "тем, что сказал представитель МИД РФ по поводу помощи, предоставляемой техническим секретариатом ОЗХО Великобритании, создав предпосылки для отказа от результатов работы ОЗХО по инциденту в Солсбери".

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что технический секретариат ОЗХО не вправе проводить исследования, которые запросила Британия по "делу Скрипаля".

Руководитель британской лаборатории Портон-Даун заявил накануне, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения вещества "Новичок", использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.