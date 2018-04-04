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4 апреля 201814:38

Баскетболист "Локомотива-Кубани" Кулагин вошел в Топ-5 игроков Кубка Европы

old.lokobasket.com

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Баскетболист краснодарского "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин вошел во вторую символическую сборную Кубка Европы – второго по значимости клубного соревнования среди баскетбольных клубов. Результаты определялись по итогам голосования экспертов и болельщиков.

Как сообщает официальный сайт турнира, помимо россиянина в Топ-5 также вошли еще один представитель российского клуба – питерского "Зенита", Кайл Курич, а также Никола Иванович из черногорской "Будучности", Ондржей Балвин из испанской "Гран-Канарии" и "Джахуан Джонсон из турецкой "Дарюшшафаки".

Напомним, что ранее главный тренер "Локомотива-Кубани" Саша Обрадович был признан лучшим тренером сезона. Отмечается, что первая символическая сборная, а также самый ценный игрок турнира (MVP) будут названы после финальной серии, в которой за победу сразятся как раз железнодорожники и "Дарюшшафака".

Первый поединок серии до двух побед состоится 10 апреля в Краснодаре.

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