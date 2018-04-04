МКС захватила Dragon рукой-манипулятором

К Международной космической станции (МКС) успешно пристыковался грузовой корабль Dragon. Стыковка прошла с использованием руки-манипулятора на американском сегменте станции.

Это четырнадцатая миссия Dragon к МКС. Космический грузовичек доставил на станцию научные приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, сообщает ТАСС. Кроме того, на МКС прибыла новая оранжерея для выращивания пригодных для питания культур на станции. Также астронавты с помощью новых образцов и оборудования будут исследовать влияние состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, проводить эксперименты по воздействию космического пространства на различные материалы и компоненты.

На орбиту Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9 американской частной компании SpaceX. На ней использовалась первая ступень, которая уже была использована в одном из предыдущих стартов. Ракета стартовала с мыса Канаверал. Масса полезного груза на космическом грузовике составляет 2 тонны 630 килограммов.

Сейчас вахту на МКС несут россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, а американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи. Россия пока осуществляет доставку всех российских космонавтов и астронавтов на станцию. Российские космонавты смогут летать и на американских кораблях, но только после того, как они пройдут сертификацию.