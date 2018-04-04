Тушение "Персея": пострадали шесть пожарных, погиб сотрудник ТЦ

Во время тушения пожара в торговом центре "Персей для детей" пострадали шесть пожарных. Они были доставлены в больницу. Состояние двух оценивается как тяжелое.

Среди посетителей торгового центра погибших и пострадавших нет, погиб один работник ТЦ. Как рассказал "Интерфаксу" начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, он потерял ориентацию в задымленном помещении и не нашел выход из здания.

Возгорание возникло на шестом этаже в складских помещениях. Пожарные прибыли уже через три минуты после получения сообщения о пожаре. Горели осветительные приборы на складе и различные товары, предположительно, это были продукты питания. Сам огонь был достаточно оперативно ликвидирован, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Из торгового центра были эвакуированы более 600 человек.

По словам Денисова, после возгорания началось очень сильное задымление. "Дым достаточно едкий, проветривание помещений продолжается", — сообщил он.