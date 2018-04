"Твиттер" топ-менеджера YouTube взломали, пока шла стрельба

Кибервзломщики вновь проявили бесчеловечность, взломав "Твиттер" продакт-менеджера YouTube Вадима Лаврусика в тот момент, когда в американском офисе компании началась стрельба. Через 20 минут после того, как Лаврусик написал в своем микроблоге, что он в безопасности, хакеры получили доступ к его аккаунту, сообщает The Verge.

Внезапно от продакт-менеджера YouTube начали поступать странные сообщения.

"Пожалуйста, помогите мне найти друга, я потерял его, когда началась стрельба", — такая запись появилась в "Твиттере" Лаврусика. К этому сообщению была прикреплена фотография популярного видеоблогера Keemstar. Позже стало известно, что его не было в штаб-квартире YouTube во время инцидента.

Интернет-пользователи достаточно быстро поняли, что сообщения в "Твиттере" Лаврусика оставляет не он.

There are tweets being posted to his account that are definitely not from him