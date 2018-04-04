Столичное "Динамо" переедет на новую арену перед новым сезоном КХЛ

Московский хоккейный клуб "Динамо" со следующего сезона сможет переехать на новую "ВТБ Арену" в Петровском парке. Сообщается, что в связи с завершением основных работ в стане "бело-голубых" рассчитывают на скорейшее новоселье.

"На арене завершены основные работы по производству технологической плиты ледового поля, встроены закладные детали для установки бортовой системы хоккейной площадки, — говорится в официальном сообщении пресс-службы стадиона, которое приводит ТАСС. – В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для монтажа телескопических трибун и другого специального оборудования".

Известно также, что проект строительства арены предусматривает вариативную трансформацию: размеры ледовой площадки могут быть европейской, средней и канадской. Благодаря этому коробка "ВТБ Арены" может стать первой в столице, которая может принимать матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по размерам канадских стандартов.

Напомним, что с 2015 года "Динамо" проводило свои домашние поединки на "ВТБ Ледовый дворец", который расположен на территории бывшего автозавода ЗИЛ.