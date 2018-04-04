Гоша Рубчинский закрывает свой бренд

Популярный модельер Гоша Рубчинский объявил о закрытии своего бренда. Дизайнер заявил, что больше не будет выпускать сезонные коллекции и планирует работать над чем-то новым. Представители Рубчинского отметили, что тот хочет "найти новые способы создания и продажи продуктов", сообщает L'Officiel.

Пост о новом этапе в карьере Рубчинского появился в официальном "Инстаграме" дизайнера.

Публикация от ГОША РУБЧИНСКИЙ (@gosharubchinskiy) 4 Апр 2018 в 4:09 PDT

Известно, что еще 2-3 года Рубчинский продолжит работу над проектами концерна Comme Des Garçons и своей второй маркой "Рассвет", а также одноименным магазином, который должен скоро открыться.

Гоша Рубчинский — самый узнаваемый российский дизайнер на Западе. В 2017 году он был номинирован на The Fashion Awards в категории Urban Luxe Brand.