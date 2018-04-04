Foreign Office объяснил удаление твита с обвинениями в адрес России

Foreign Office объяснил удаление твита с обвинениями в адрес РоссииЧитайте нас в Telegram
МИД Великобритании признал удаление сообщения в Twitter, в котором говорилось, что эксперты "ясно дали понять", что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было произведено в России.
Как передает "Интерфакс", об этом сообщили британские СМИ.
Форин-офис рассказал, что twit, который был частью онлайн-передачи речи посла Великобритании в Москве Лори Бристоу, удалили, поскольку он неточно передавал слова дипломата.
Вместе с тем в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства заявили, что это не меняет отношения официального Лондона, который считает, что за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.
22 марта в Twitter появилось сообщение МИДа Великобритании, в котором сообщалось, что "анализы, проведенные ведущими экспертами в оборонной научной и технической лаборатории в Портон-Дауне, ясно дают понять, что это было боевое нервнопаралитическое вещество "Новичок", произведенное в России. Портон-Даун — лаборатория, аккредитованная ОЗХО".
При этом 3 апреля руководитель британской лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэд проинформировал мировую общественность о том, что он и его коллеги не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервнопаралитического вещества "Новичок".
Он заявил, что "мы не определили его точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы".
4 марта 2018 года английский шпион, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который с 2010 года живет в Великобритании и его дочь Юлия, которая накануне прилетела из Москвы навестить отца, были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери.
Несмотря на возражения России, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила ее в нападении на Скрипалей.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар в торговом центре "Персей для детей"
- Дело Скрипаля: ОЗХО ответила только на один вопрос России
- Эрдоган "увел" у Путина девушку ради фото
- Задержан сотрудник авиазавода, отравивший коллег таллием
- Украина не хочет отпускать российский сейнер "Норд"
Самое читаемое
-
Воробьев отправляет угрожавшую ему девочку на мусорные заводы
- Госдеп предлагает России прислать замену высланным из США дипломатам
- Гибель солдат и потеря 7 триллионов долларов: что заставит США покинуть Сирию?
- Анну Нетребко выгнали из театра
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США
- ЕС может закрыть дело "Газпрома" без штрафов
- Почему успех абэномики - это фантазии
- Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018
- Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
Для Путина в Турции сыграли "Калинку"
- Тайна бункера под Белым домом
- Откуда "Новичок": доказательств нет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Пожар в торговом центре на "Семеновской": всех ли спасли?
- Водитель тащил инспектора на двери несколько сотен метров
- На конференции в Москве говорят об уроках Первой мировой войны
- Весенняя уборка: улицы Москвы моют шампунем
- В столице стало меньше "неудобных" светофоров
- Дачники устремились за семенами: как не ошибиться с выбором?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак