К 80-летию Ильи Резника Гостелерадиофонд выложил подборку песен на его стихи

"Золушка", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Странник", "Чарли", "Еще не вечер", "Вернисаж", "Стюардесса по имени Жанна", "Кабриолет" и десятки других песен на его стихи любят и знают наизусть поклонники Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Эдиты Пьехи, Лаймы Вайкуле, Ирины Понаровской, Кристины Орбакайте, Людмилы Гурченко, Эдуарда Хиля, Николая Караченцова, Михаила Боярского и многих других артистов эстрады, театра и кино. Поэту-песеннику Илье Резнику 4 апреля исполнилось 80 лет.

С Примадоной советской и российской эстрады он сотрудничал с 1972-го и до середины 1990-х годов, напоминает ТАСС. Только для нее Резник написал больше 70 песен, среди которых такие хиты, как "Старинные часы", "Три счастливых дня", "Звездное лето" и многие другие.

В поздравительной телеграмме к юбилею поэта президент России отметил, что произведения Ильи Резника пользуются искренней любовью слушателей разных поколений.

"У ваших поэтических произведений яркая, счастливая судьба. Созданные в творческом союзе с известными композиторами, они всегда становятся настоящим событием, украшают репертуар талантливых, популярных исполнителей, пользуются искренней, непреходящей любовью слушателей разных поколений", — говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Премьер Дмитрий Медведев, поздравляя поэта, народного артиста РФ, художественного руководителя детского ансамбля "Маленькая страна" Илью Резника с 80-летием, написал, автор всенародно любимых песен, а также веселых и добрых стихов для детей, своим поэтическим искусством пробуждает в людях добрые и светлые чувства, дарит им яркие эмоции.

"Ваши песни наполнены неподдельной искренностью, рассказывают о любви, верности. Их хорошо знают, поют и очень любят люди разных поколений", — отметил Медведев в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.

В день юбилея поэта Гостелерадиофонд на своем канале YouTube разместил подборку песен на стихи Ильи Резника, а на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал фрагмент юбилейной программы “Вернисаж Ильи Резника” от 1988 года.