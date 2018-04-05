В Париже назвали имена лучших женщин-ученых мира

В рамках программы "Для женщин в науке" (For Women in Science) Фонд L’Oréal совместно с ЮНЕСКО ежегодно чествуют лучших женщин-учёных. 22 марта в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже церемонию провели вот уже в 20-й раз, и на ней были названы имена пяти выдающихся лауреатов, а также 15 "восходящих талантов". Что особенно приятно, среди последних была и россиянка Анна Кудрявцева, работающая в Институте молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН и Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

Каждый год, напомним, в 117 странах, где представлена компания L’Oréal и проект "Для женщин в науке", проводятся национальные награждения молодых женщин-учёных в возрасте до 35 лет. Мы не раз подробно рассказывали о том, какой отбор и по каким критериям проходят исследовательницы, и о самом событии, которое вот уже 11 лет проходит в Москве (последние годы в ГМИИ им. Пушкина). Ежегодно стипендиатками становятся десять самых выдающихся исследовательниц страны.

Каждый год национальное жюри в каждой стране выбирает из них одну претендентку на получение стипендии International Rising Talents (IRT). В 2018 году стипендиатка Анна Кудрявцева, признанная одной из лучших в России в 2016 году, попала в топ-лист программы и прошла отбор.

Но самое почётное – стать лауреатом программы For Women in Science. В этом отборе принимают участие женщины-учёные с ещё более солидным стажем и багажом знаний, выдвинутые своими коллегами-учёными. Международное жюри ежегодно изучает шорт-лист из 50 имён (документы каждого кандидата оценивают 2-3 независимых эксперта в соответствующей области исследований) и в итоге признаёт лучшими из лучших лишь пятерых – по одной именитой исследовательнице от каждого региона мира: Африка и Арабские государства, Азиатско-тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка, Северная Америка.

И в этом году лауреатами стали:

Европа

Кэролайн Дин (Caroline Dean), профессор в Центре Джона Иннеса при Нориджском научно-исследовательском парке, Великобритания.

"За новаторское исследование адаптации растений к окружающей среде и изменению климата, приводящее к новым путям усовершенствования сельскохозяйственных культур".

Кэролайн занимается изучением генетики и эпигенетики модельного растения резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana). Под её руководством команда соратников выявляет и изучает гены растения, отвечающие, в частности, за цветение весной после долгой зимы. Полученную информацию можно использовать для определения роли генов в жизнедеятельности самых разных организмов (так как многие гены были получены от общего предка).

Так, если растение "помнит" о том, что было холодно, то организм ребёнка "помнит" о том, что его мать и даже бабушка голодали.

В ближайшей перспективе собранные группой Дин данные позволят выращивать растения в самых неблагоприятных условиях и регионах мира, а значит, помогут накормить миллионы людей.

Латинская Америка

Эми Остин (Amy Austin), профессор Научно-исследовательского института физиологии сельскохозяйственных растений и экологии, Институт генетической инженерии и молекулярной биологии, факультет сельского хозяйства в Университете Буэнос-Айреса, Аргентина.

"За выдающийся вклад в понимание экологии наземных экосистем в естественных и измененных человеком ландшафтах".

Эми выросла во Флориде, США. По её собственному признанию именно этот солнечный штат и то, что дети там постоянно проводят время на открытых пространствах, подарило ей любовь к изучению мира и природы вокруг.

Сейчас она занимается исследованием циркуляции углерода в природе и, в частности, изучает антропогенное воздействие человека на окружающую среду. В своей благодарственной речи она призвала всех задумываться о будущем. Профессор Остин изучает измеримые изменения, и, если не прислушиваться к её словам, то кому вообще можно верить в этом мире?

Азиатско-тихоокеанский регион

Ми-манн Чан (Mee-mann Chang), профессор в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, член Китайской академии наук, Пекин, Китай.

"За новаторскую работу с окаменелостями, ведущую к пониманию адаптации водных позвоночных к жизни на суше".

В своей благодарственной речи на церемонии награждения Чан вспомнила своих учителей, которые в 50-х годах прошлого века привили ей любовь к палеонтологии, – Ольгу Обручеву и Владимира Лебедева. С тех пор Чан свободно общается на русском языке.

Революция в Китае заставила исследовательницу на многие годы прервать свою научную деятельность, однако с тех самых пор она сохранила желание успеть сделать как можно больше. И до сих пор в свои восемьдесят с лишним лет она занимается научными изысканиями. Отметим также, что именно благодаря работам Чан многочисленные китайские окаменелости стали известны миру.

Северная Америка

Дженет Россант (Janet Rossant), старший научный сотрудник в Больнице для больных детей, профессор Торонтского университета, президент Фонда Гайрднера (Gairdner Foundation), Канада

"За выдающиеся исследования, позволившие лучше понять процесс формирования тканей и органов в развивающемся эмбрионе".

Дженет и её команда изучают развитие клеток в эмбрионах мышей и, в частности, исследуют стволовые клетки. Собираемые данные позволяют опосредованно изучать проблемы развития человеческого эмбриона. Так, группа Россант определяет генетические причины развития тех или иных заболеваний (когда клетки, имеющие одинаковый набор генов, начинают развиваться разными путями). Построенные по полученным данным модели должны в дальнейшем помочь бороться с болезнями у детей.

Россант в своей благодарственной речи отметила, что это не только её достижение, но и достижение её команды. В видеоролике, презентующем её работу (выше), она перечисляет техников, медиков, студентов, семьи, детей из которых она и её коллеги пока вылечить не могут, но их вклад поможет другим детям в будущем. Конечно же, Дженет не забыла про поддержку своей семьи и даже упомянула налогоплательщиков Канады, которые помогают ей вести свою исследовательскую деятельность.

Африка и Арабские государства

Хитер Зар (Heather Zar), профессор и заведующая отделением педиатрии Военно-мемориальной детской больницы Красного Креста и директор Медицинского исследовательского совета в Университете Кейптауна, ЮАР.

"За создание передовой исследовательской программы по пневмонии, туберкулёзу и астме, которая спасает жизни многих детей во всём мире".

Профессор Зар изучает, какие патогены приводят к развитию пневмонии у детей (как правило, это не один, а сразу несколько возбудителей). Она со своей командой исследует среду, в которой живут беременные женщины и дети, а также какие факторы (болезни матери, сигаретный дым и прочее) приводят к появлению у подрастающего поколения тех или иных заболеваний.

Часто пневмония приводит к астме, с которой человек потом живёт всю жизнь. Зар и её коллеги облегчают состояние и придумывают, как помочь самым бедным слоям населения Чёрного континента. Например, они нашли простое решение и в качестве ёмкости для ингалятора использовали обычную пластиковую пол-литровую бутылку.

"Ребёнок должен не просто выжить, но и благоденствовать, прогрессировать. Каждый ребёнок несёт свой потенциал, а значит, важен каждый ребёнок", — этими словами Зар закончила своё выступление на научной конференции, предшествовавшей церемонии награждения.

20 лет – солидный срок. С 1998 года программа поддержала в общей сложности 3124 исследовательницы и назвала имена 102 лауреатов. В сотне лучших Татьяна Максимовна Бирштейн, профессор СПбГУ, всю жизнь занимающаяся физикой полимеров и внёсшая значительный вклад в понимание их природы. Она стала лауреатом программы в 2007 году. К сожалению, пока это единственная представительница России в "высшей лиге".

Однако в этом году в рамках программы на соискание стипендии IRT чествовали также россиянку Анну Кудрявцеву. Конечно, все учёные своего рода граждане мира, ведь им приходится работать, учить и учиться не только в своей стране. Тем не менее лаборатория Анны, которой она успешно руководит вот уже не первый год, располагается именно в нашей стране.

Корреспондент "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) побывал в Париже и пообщался с Анной, а также с некоторыми лауреатами и другими подающими большие надежды исследовательницами. В нашем отдельном материале мы расскажем о том, что интересного рассказали о своей научной работе молодые таланты, а также о том, как Анна стала одной из лучших.

За 20 лет Фондом L'Oreal и ЮНЕСКО было проделано много работы и, как отмечается в докладе организации, ситуация с гендерным равенством улучшается. Хотя к соотношению 50/50 нам идти ещё довольно долго. Чтобы ускорить процесс, в этом году была запущена инициатива "Мужчины для женщин в науке". Как метко заметила одна из лауреаток прошлых лет в ходе дискуссии на церемонии награждения, чтобы изменить нынешнее положение дел, нужно начать образовывать мужчин (после чего сорвала аплодисменты всего зала). Однако многие представители сильного пола уже сегодня готовы принять в свои коллективы большее количество женщин. И именно для них была организована возможность подписать Хартию конкретных измеримых обязательств со следующими целями:

содействовать получению доступа к финансированию исследований для женщин;

создавать равные возможности для принятия на работу;

стремиться достичь лучшего баланса в публикациях и авторских правах.

Как ожидается, данная инициатива мобилизует мужчин из научного сообщества на активное участие. За последние 20 лет доля женщин, работающих в сфере науки, увеличилась примерно на 12%. Но она всё равно слишком низка: женщины составляют менее 30% исследователей. Как неоднократно говорилось на церемонии, "стеклянный потолок" всё ещё существует: даже в Европе женщины занимают лишь 11% руководящих академических должностей. Только 3% Нобелевских премий по науке были присуждены женщинам, и только одна женщина-математик была награждена Филдсовской медалью с момента её учреждения в 1936 году.

Между тем недостаточная представленность женщин в науке влияет на качество научных исследований. Например, в одной из работ было показано, что отсутствие разнообразия в секторе искусственного интеллекта привело к разработке программного обеспечения, которое воспроизводит или даже усиливает стереотипы, особенно те, которые связаны с гендерной принадлежностью. Известно, что смешанные команды добиваются большего, нежели команды из представителей одного пола, и это верно не только для бизнеса.

"Мы должны полагаться на наш коллективный разум, который требует поощрения таланта, творчества и знаний женщин-учёных. Наше будущее будет зависеть от нашей способности извлекать выгоду из всех аспектов человеческого гения в поиске новаторских ответов на вызовы, с которыми мы сталкиваемся", — заявила на церемонии генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле (Audrey Azoulay).

"Мы хотим ускорить перемены на пути к улучшенному гендерному балансу и эффективности в науке, чтобы научное понимание могло развиваться и прогрессировать для всеобщей пользы и обращаться к проблемам, с которыми мир сталкивается сегодня", – сказал Жан-Поль Агон (Jean-Paul Agon), президент Фонда L’Oréal.

Чтобы рассказать больше о жизни и научных трудах женщин-учёных, и была организована данная программа. Наука определяет будущее. Прогресс невозможен без научных достижений, а значит, нельзя недооценивать вклад женщин в развитие науки и мира.