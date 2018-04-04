Поп-звезда: священника, спевшего "Мурку", отправят под надзор в Тирасполь

В Тираспольскую епархию отправится спевший "Мурку" в трапезной московского храма священнослужитель. Он будет находиться под архипастырским наблюдением Тираспольского архиерея.

О принятом решении объявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, сообщает ТАСС. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл и правящий епископ Москвы проинформированы. Поступок священника Волков оценил, как находящийся за гранью возможного и допустимого.

Видеоролик с поющем во время трапезы в церковном облачении "Мурку" священником попал в Интернет. Это было в трапезной московского храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в московском районе Орехово-Борисово. Священнослужитель является клириком Тираспольской епархии, ему предписано покинуть пределы Московской епархии.