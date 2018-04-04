Тренер "Арсенала" Венгер: мы уважительно относимся к российским клубам

Тренер "Арсенала" Венгер: мы уважительно относимся к российским клубамЧитайте нас в Telegram
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы против московского ЦСКА сказал, что уважительно относится к российским клубам. При этом французский специалист отметил, что не стал бы выделять в составе москвичей конкретных игроков.
"Российские коллективы всегда были техничными, они обладают футбольной культурой, а ЦСКА – большой историей, – цитирует Венгера Чемпионат.Com. – Мы уважаем армейцев, но посмотрим, как сложится завтра игра. Покупка Головина "Арсеналом"? Мы уважаем нашего соперника, но это не значит, что я хочу говорить о качествах отдельно взятых игроков. На данный момент Головин не является целью "Арсенала". Не считаю правильным говорить об этом накануне нашей очной игры".
Напомним, что ранее свой интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России проявляли дортмундская "Боруссия", и лондонские "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси".
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