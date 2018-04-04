На создателей "Очень странных дел" подали в суд за плагиат

Американский сценарист Чарли Кесслер подал в суд на создателей популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" братьев Даффер. Истец требует не только материальной компенсации за якобы украденные у него идеи, но и прекращение съемок шоу, сообщает The Hollywood Reporter.

Чарли Кесслер утверждает, что Дафферы взяли за основу "Очень странных дел" идею его короткометражного фильма "Монток". Картина рассказывает о о заброшенной военной базе, на территории которой происходит разработка психологического оружия.

"Рабочим названием "Очень странных дел" было "Проект "Монток". За основу сюжета сериала была взята та же теория заговора, что и мой фильм", — пишет в своем иске Кесслер.

Сценарист требует уничтожения всех материалов шоу, основанных на его замысле. Авторы "Очень странных дел" никак не комментируют это заявление. В ближайшее время должны начаться съемки третьего сезона шоу.

Ранее сообщалось, что исполнитель одной из главных ролей в "Очень странных делах" станцевал с пингвинами в Антарктике.