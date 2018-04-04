Доканала? DJ Грув разбирается в обстоятельствах убийства тещи своим директором

Доканала? DJ Грув разбирается в обстоятельствах убийства тещи своим директоромЧитайте нас в Telegram
В начале марта стало известно о том, что в Москве по обвинению в убийстве арестован Денис Калинин, известный как Денис Стингер, — концертный директор DJ Грувы (Евгений Рудин). Сообщалось, что 6 марта Калинин сильно избил свою 77-летнюю тещу, а затем ее задушил. Если вину Дениса докажут, ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" гости в студии обсуждали эту резонансную историю. Ведущий рассказал, что 34-летний Денис вместе с женой Настей, дочкой Дашей и тещей Татьяной Сбытовой жил в ее большой квартире в центре Москвы.
По словам родных и друзей Калинина, теща постоянно "пилила" и упрекала Дениса. Говорила ему: "Ты не мужик", упрекала, что профессия несерьезная, он мало зарабатывает и вообще не достоин ее дочери.
Параллельно со следователями DJ Грув сам начал распутывать клубок событий. Он говорит, что знает Дениса больше семи лет. Произошедшее никак не вяжется и в сознании других людей, лично знавших Дениса.
"От того, что он мне рассказывал про отношения между своими домашними, у меня просто волосы вставали дыбом", – говорит диджей. По его словам, один раз Денис пришел и сказал, что теща хочет его отравить.
Рассказывают знавшие его лично и о некоем "своде правил", который составила для зятя и повесила на видном месте теща Татьяна Сбытова. Малахов говорит, что и минуты не прожил с тем, кто повесил бы ему такой список.
Нанятый Рудиным для расследования этого дела адвокат Вадим Лялин рассказал, что жена Калинина, которая старше его на девять лет, решила устроить свою жизнь и выбрала Дениса в качестве "спонсора" и отца своего ребенка.
Сразу после знакомства она цинично проверила его у всех врачей. Денис же по-настоящему влюбился и стал подкаблучником.
У них были условия для отдельного проживания, но супруга настаивала: "Ребенок будет жить со мной, я – с мамой, а ты терпи или проваливай".
В тот злополучный день, точнее, в три часа ночи, Денис направлялся в свою комнату, где ночевал с дочкой. К двери подошла теща и начала крыть зятя матом.
Когда он попытался закрыть дверь, чтобы оградить от крика себя и ребенка, женщина начала его царапать и в буквальном смысле кусать.
Болевой шок вызвал неконтролируемую реакцию – оттолкнуть источник угрозы, рассказывает адвокат. Теперь экспертиза должна показать, от чего именно наступила смерть женщины.
Однако у следствия – другая картина событий. Как рассказывает представитель Следственного комитета, Калинин избил 77-летнюю женщину, а потом ее задушил. Он заявил, что Денис уже признал вину в полном объеме и на время следствия взят под стражу.
Что рассказывают о ситуации и о самом Денисе супруга DJ Грувы, первая жена Дениса и Анна – его сестра? О чем шла речь в электронной переписке Калинина с женой Настей накануне трагедии? Что давала Насте работа стюардессой в бизнес-классе, на которую ее устроил Денис? В чем она просчиталась, рассчитывая унаследовать от мамы квартиру в центре Москвы, и не спровоцировала ли сама мужа на убийство, желая поскорее стать хозяйкой заветной жилплощади? Ответы на эти вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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