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4 апреля 201818:19

Мануэл Фернандеш намерен подписать новый контракт с "Локомотивом"

EPA

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Футболист московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш намерен подписать с железнодорожниками новое соглашение и продолжить свою карьеру в чемпионате России. Известно, что игрок готов начать обсуждение нового контракта с "Локо" в ближайшее время, о чем сообщил агент португальца Паулу Барбоза.

"На данный момент есть контакт между нами и "Локомотивом", – сказал агент, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Полагаю, что в ближайшее время мы сядем за стол переговоров. Важным моментом является то, что сам Мануэл выразил желание остаться в команде и продолжить свою карьеру в российской премьер-лиге. Посмотрим, на какой срок сможем подписать договор. На мой взгляд, он еще способен отыграть на высоком уровне порядка четырех лет. Как минимум."

В нынешнем сезоне Фернандеш сыграл за "красно-зеленых" 35 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. В "Локомотиве" футболист выступает с июня 2014 года. За время выступления за железнодорожников футболист стал вызываться в национальную сборную Португалии.

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