Сборная Югры одержала победу в мужской эстафете чемпионата России

В Ханты-Мансийске завершилась мужская эстафета по биатлону, в которой каждому спортсмену предстояло преодолеть дистанцию в 7,5 километров. Победу в заключительной гонке сезона одержали хозяева – первая команда Ханты-мансийского автономного округа, за которую выступали Алексей Волков, Никита Поршнев, Иван Томилов и Семен Сучилов.

Время победителей составило 1 час 22 минуты 06 секунды. При этом биатлонисты ХМАО-Югра-1 были вынуждены пробежать дополнительный круг и использовать 14 дополнительных патронов. Этих показателей хватило для того, чтобы на 4,2 секунды опередить спортсменов из Тюменской области-1 в составе Евгения Идинова, Евгения Гараничева, Ивана Печенкина и Александра Логинова. Они также пробежали один лишний круг, использовав дополнительных 13 патронов.

Третью строчку заняла вторая команда ХМАО-Югры. Евгений Боярских, Алексей Корнев, Вадим Филимонов и Михаил Боярских отстали от победителей на 21,5 секунды (1+10).