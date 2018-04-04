Посетителей ТЦ в Петербурге эвакуировали из-за трещины

Около полусотни человек эвакуировались из торгцентра "Клондайк". Причиной эвакуации из здания в Выборгском районе Санкт-Петербурга стала трещина, которая пошла по стене. Пострадавших при эвакуации не было.

"Клондайк" в Северной столице на 2-м Муринском проспекте – небольшой торговый центр, отмечает РИА Новости. Торговый центр закрыт. Проводится экспертиза состояния строения. Четырехэтажный торговый центр находится между тремя станциями питерской подземки – "Площадь Мужества", "Политехнической" и "Лесной". В торгцентре посетителям предлагался широкий ассортимент товаров и услуг на любой вкус и достаток. Среди них: стильная одежда, комфортная обувь, сумки, кожгалантерея, элегантное нижнее белье, ювелирные украшения. На территории торгкомплекса располагались туркомпания, рекламное агентство и ремонтная мастерская.

4 апреля пожар произошел в торгкомплексе на востоке Москвы "Персей для детей". От едкого дыма погиб сотрудник центра, кроме того пострадали шестеро спасателей. А 25 марта огонь и дым в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" стали причиной гибели 64 человек. Из них жертвами огня и дыма стал 41 ребенок.