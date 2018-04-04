Посол РФ в Британии помог получить загранпаспорт племяннице Скрипаля

Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль заявила, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко, он помог ей получить заграничный паспорт.

Об этом она рассказала в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1".

Женщина подчеркнула, что после того, как Яковенко помог получить ей загранпаспорт, он направил ее в консульско-визовую службу, где она подала документы, а утром 3 апреля их забрала.

Виктория Скрипаль хочет прилететь в Великобританию, чтобы посетить в госпитале двоюродную сестру. По ее словам, она общалась с дядей за две недели до инцидента.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери боевым веществом типа "Новичок".

Туманный Альбион обвинил в нападении Россию. В Москве обвинения отрицают, утверждая, что программ разработки вещества под названием "Новичок" ни в СССР, ни в России не существовало, и напоминают о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.