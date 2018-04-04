"Спартак" не испытал проблем с "Крыльями Советов" и вышел в полуфинал Кубка России

Московский "Спартак" переиграл "Крылья Советов" в перенесенном матче 1/4 финала Кубка России и пробился в полуфинал турнира. "Красно-белые" на выезде одержали победу на самарцами со счетом 3:1. Забитыми голами за победителей отличились Зе Луиш, Квинси Промес и Луис Адриано. Подопечные Андрея Тихонова отквитали один мяч за 20 секунд до финального свистка усилиями Александра Соболева.

Напомним, что изначально матч между командами должен был состояться 28 февраля, однако за час до игры главный арбитр матча счел условия проведения поединка неблагоприятными для футболистов и отменил игру. В день матча столбик термометра в Самаре показывал 17 градусов мороза. Регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гласит, что командами не рекомендуется выходить на поле при температуре ниже 15 градусов мороза.

Следующим соперником спартаковцев по Кубку России станет еще один представитель премьер-лиги – "Тосно" из Ленинградской области. Точная дата и место проведения матча станут известны позже. В другой паре полуфиналистов встретятся курский "Авангард" и ярославский "Шинник", представляющие Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Таким образом, совершенно точно в финале Кубка России встретятся команды из разных дивизионов российского футбола.