Уникальный формат: о чем договорились Россия, Иран и Турция

Россия, Турция и Иран призвали все страны мира активнее — не на словах, а на деле — принимать участие в восстановлении Сирии. Речь и об экономических мерах, и о политических. В подписанной декларации, которая, учитывая состав участников, обязательна для прочтения, особо прописана территориальная целостность Сирии и укрепление суверенитета. Вопросы на пресс-конференции только темой Сирии не ограничились. Снова прозвучала фамилия Скрипаль.

Президенты России, Ирана и Турции снова вместе. Второй саммит по Сирии. Важен каждый кадр. Даже в тот момент, когда лидеры фотографируются, их министры и помощники продолжают последние приготовления. Вот глава турецкого МИДа водит пальцем по листу с текстом. Судя по тому, как тщательно он прочитывает и выверяет каждого слово, это или речь президента Эрдогана или заявление лидеров.

Переговоры трех президентов идут полностью за закрытыми дверями, но на этот раз завершились они достаточно быстро. Лидеры России, Ирана и Турции (и это принципиально важно) в своем совместном зале подтвердили территориальную целостность Сирии. "Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе, — отмечает Владимир Путин. — Тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед. В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса. В ход идут любые средства. Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ".

Неожиданным решением хозяина встречи Эрдогана подведение итогов саммита вылилось в большую пресс-конференцию. Журналисты сориентировались и спросили у Путина про Скрипаля — чего ждет Россия после последних новостей: даже британская спецлаборатория не может установить страну происхождения вещества. "Мы ничего не ждем, — ответил президент России. — Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. И международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только вот этого дела, покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права. И тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и про, и прогнозируемой".

Резкие и противоречивые выпады западных стран сегодня здесь обсуждали и в контексте Сирии: президент Трамп заявил, что США хотя уйти оттуда как можно быстрее, а в Пентагоне, наоборот, подумывали нарастить в Сирии свое присутствие. Дословно — как прокомментировали все это президенты Ирана и Турции.

"Смотрите, американцы сегодня говорят одно, а завтра — другое, — сказал президент Ирана Хасан Рухани. — Сначала говорили, что "мы будем уходить из Сирии", а затем — что им хотелось бы больше денег все-таки, и они требуют от других сторон, чтобы им давали деньги, чтобы она остались дальше. Мы так понимаем, что они хотят немножко "доить" некоторые страны, чтобы дальше остаться в этой стране".

"Мой дорогой брат Рухани не говорит о сумме денег, — продолжает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Семь триллионов долларов, представляете!? До сих пор в этом регионе. Нужно вернуть эти деньги. Если эти деньги будут собраны — это облегчит процесс, несомненно".

Свежая клубника, виноград и сладости. Восточное гостеприимство для участников большого и важного саммита. Лидеров и членов делегации Турция угощала еще и орехами. Здесь постарались провести все на высшем уровне. Заранее в президентский дворец доставили десятки коробок с флагами, они подписаны на турецком — "Россия", "Иран". Все понесли в зал итоговой пресс-конференции лидеров. И молодого человека буквально развернули, когда он чуть было не унес последний турецкий флаг. Пришлось возвращаться.

Но перед трехсторонним саммитом президенты переговорили еще с глазу на глаз — сначала Эрдоган и Рухани, затем — Путин и Рухани. Иранская делегация для постоянного комфорта своего лидера привезла даже переносной воздухоувлажнитель (собрать его получилось не сразу).

У иранских журналистов встреча Путина и Рухани вызвала какой-то невероятный ажиотаж, и они начали свои прямые включения прямо в момент речи президентов, чем явно им мешали. Прямые трансляции и с итоговой пресс-конференции. Лидеры заявили о совместной решимости наращивать усилия в Сирии, как сказано в заявлении, "по успокоению ситуации на земле". Единственный способ решения проблем — политическое урегулирование и постепенное экономическое восстановление.

"Мы призываем все страны мира активнее принимать участие, не на словах, а на деле, — говорит Владимир Путин. — Все говорят о необходимости включиться в гуманитарную помощь для начала. Но никто практически ничего не делает, кроме Ирана, кроме Турции и, и России. Мы видим небольшие поставки по линии ООН. Но этого совершенно недостаточно. Мы очень рассчитываем на то, что после завершения политических процессов вот эта работа по восстановлению Сирии, экономики Сирии приобретет широкий, масштабный характер".

Причем уже понятно, что понадобится еще один такой саммит — сегодня объявлено, что он пройдет в Иране.