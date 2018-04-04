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Отравление Скрипаля 21 минута назад

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4 апреля 201821:15 Александр Хабаров

Это провал: Борис Джонсон солгал по "делу Скрипаля"

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Предоставить убедительные доказательства причастности России к покушению в Солсбери на семью Скрипалей или отказаться от обвинений. Такие призывы к Лондону прозвучали сразу из нескольких европейских столиц. В числе тех, кто требует бесспорных аргументов еще до принуждения к солидарности, — президент Болгарии, один из заместителей канцлера Германии, европарламентарии от Польши и многие другие. Признание лаборатории Портон-Даун о том, что никакой связи отравляющего вещества с Россией не обнаружено, может уничтожить антироссийский альянс Терезы Мэй, считают британские СМИ. А оппозиция прямо обвиняет главу МИДа Бориса Джонсона во лжи.

В Великобритании в центре скандала оказался министр иностранных дел. Борис Джонсон. Совсем недавно он утверждал, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили ядом, изготовленным в России. И у него даже есть заключение британских экспертов.

- Вы утверждаете, что источником происхождения этого вещества является Россия. Как вам удалось это установить так быстро?

"Люди из Портон-Даун были очень категоричны. Я спросил человека лично: вы абсолютно уверены? И он сказал — нет никаких сомнений. Поэтому у нас не было другого выхода, кроме того, чтобы принять решительные меры", — еще недавно утверждал глава Форин-офис Борис Джонсон.

Теперь выясняется, что эксперты ничего такого Джонсону не говорили. Глава секретной лаборатории британского министерства обороны, где проводили экспертизу, заявил, что его подчиненные не определили страну-производителя отравляющего вещества.

"В нашу работу не входит определение источника происхождения нервно-паралитического вещества", — официально разъяснил глава лаборатории "Портон-Даун" Гэри Эйткенхед.

В британском МИДе началась паника: удалили публикацию из Twitter, где слово в слово повторяли, что говорил Джонсон о выводах экспертов.

В Лондоне теперь заявляют, что все не так поняли британского посла Лори Бристоу, который, как видно из расшифровки его выступления, озвучил ту же самую версию во время брифинга в Москве.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что вещество было произведено в России, российским правительством", — заявил британский посол в Москве Лори Бристоу.

Провалом британского МИДа и лично Бориса Джонсона возмущен лидер оппозиции Джереми Корбин, которого до этого буквально затравили за требование дождаться результатов расследования прежде, чем выдвигать обвинения в адрес Москвы.

"Похоже, что Борис Джонсон исказил информацию и огласил публично на весь мир ту информацию, которую ему казалась правдивой. Доказательств этому нет, но Борису Джонсону придется ответить на серьезные вопросы", — констатирует лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

К счастью, для Джонсона в стране сейчас парламентские каникулы. Но рано или поздно за обман придется держать ответ.

В Германии задаются вопросом, зачем, не имея никаких доказательств, понадобилось втравливать Европу в этот конфликт.

"Когда вы убеждаете все страны проявлять солидарность, должно же быть хоть одно доказательство? Что бы вы ни думали о России, мне рассказывали об иных способах взаимодействия с другими странами, когда учили международному праву", — отмечает Армин Лашет.

"В Германии раздаются голоса очень влиятельных политиков, в том числе даже в немецких СМИ, которые говорят, что Германия, возможно, преждевременно поверила английским "фактам". Нужно было подождать, когда Англия стопроцентно бы предложила результат своих и международных расследований перед тем, чтобы делать то, что было сделано", — добавляет политолог Александр Рар.

В Лондоне теперь заявляют, что выводы экспертов по химоружию — это лишь часть информации, а есть еще какие-то донесения спецслужб, на которые правительство и опиралось.

В прессу подброшена очередная версия о некоем загадочном пассажире, прилетевшем в Лондон на одном самолете вместе с Юлией Скрипаль, а через несколько часов вернувшемся обратно в Россию. Якобы с этим был связан обыск на борту самолета "Аэрофлота" 30 марта 2018 года. До этого представители таможенной службы называли его рутинной проверкой. Но версии возникают едва ли не каждый день. А факты говорят о том, что британское правительство, обвиняя Россию, использует ложную информацию.

"В то время как российская сторона со всех площадок призывает к логике, к максимально транспарентному расследованию, диалогу в связи с "делом Скрипалей". Британская сторона предпочитает заниматься не просто догадками, а заниматься целенаправленным выстраиванием целенаправленной дезинформационной кампанией", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Англию собирается прилететь двоюродная сестра Юлии Скрипаль.

"Мне было сказано: знаете, у нас такие законы, что когда вы придете, приблизитесь к ней, захотите ее навестить, мы обязаны будем спросить: хочет она видеть вас или нет? Если она скажет, что не хочет вас видеть, то значит – мы вас не пустим!" – рассказывает двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория.

До сих пор отравленных Сергея и Юлию Скрипаль никто из родственников и представителей России не видел.

В британском правительстве сейчас действуют так же, как в свое время премьер-министр Тони Блэр, втянувший страну в иракскую войну под надуманным предлогом. Опять в Лондоне ссылаются на заключения экспертов, которых на самом деле не существует, и на такие же мифические сверхсекретные донесения спецслужб, которые нельзя проверить.

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