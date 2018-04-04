Пожар в "Персее": пострадавших спасали вертолетами

Пожар в "Персее": пострадавших спасали вертолетамиЧитайте нас в Telegram
Пожар в московском торговом центре "Персей", который специализируется на детских товарах показал еще одну сторону того, как и где организованы подобные комплексы. Загорелись склады фабрики, которые расположены над магазинами и развлекательными помещениями. Среди посетителей ТЦ никто не пострадал. 600 человек оперативно эвакуировали. При этом один сотрудник комплекса погиб, а шестеро спасателей получили травмы.
Густой черный дым вырывается сквозь разбитые окна, заволакивает небо. Где-то на верхних этажах торгового центра — пожар. Но где именно — разобрать невозможно. Из магазина бегут люди. Эвакуация. Улицы заполняются воем сирен.
На парковке перед "Персеем" приземляются вертолеты. Это санитарная авиация. На носилках пострадавших занозят на борт и отправляют в столичные больницы. На место пребывают все новые расчеты пожарных. Тушат огонь. Первые официальные сводки неутешительные.
"К сожалению, один работник торгового комплекса дезориентировался в дыму и погиб. Также, к сожалению, пострадало 6 человек пожарно-спасательного гарнизона. Все они обеспечивали эвакуацию людей и тушение пожара непосредственно у очага", — отметил начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов.
И вот уже новые подробности: горит не детский торговый центр, что занимает четыре этажа, а склады прядильной фабрики. Расположены они в этом же здании, но выше — на пятом и шестом. Об этом говорят продавцы.
"Это горел не "Персей". Это горела фабрика, здесь есть, рядом с нами на шестом этаже. Мы даже и не знали сами", — отмечает продавец Лилия.
"Горела шерсть какая-то. Запах пошел. Но наши охранники быстро нас предупредили. Мы быстро выскочили", — заявляют эвакуировавшиеся из здания люди.
В воздухе действительно пахло паленой шерстью. Фабричные цеха рядом. Оттуда тоже эвакуировали рабочих. Раньше это была одна территория, но в 2009 году главное здание реконструировали, часть площадей сдали в аренду.
Пожар произошел на складе, но пожарная сигнализация сработала и в прядильном цеху. Здесь до сих пор звучит тревожный сигнал, горят красные лампочки. Людей здесь нет. Все бросили свои рабочие места и вышли на улицу.
Ближе всего к месту пожара можно подойти со стороны действующих цехов. Этот вход открыт только для работников фабрики. Работники торгового центра доступ сюда не имеют.
- Выйдете отсюда!
- Подождите, пожалуйста! Не ругайтесь! Мы хотим понять, где загорелось?
- Загорелся "Персей", вот, пожалуйста!
- Почему в "Персее" находятся склады фабрики?
- Девушка, выйдите отсюда!
- А у кого можно спросить?
- У директора фабрики!
Директор закрылся в приемной.
Мы хотели переговорить с руководством этой фабрики. Узнать, что произошло. Нам никто не открывает. Хотя мы видели, что люди на предприятии все-таки есть. Они смотрели в окна, наблюдали за тем, что происходит в соседнем здании.
Сотрудников к станкам тоже не пускают. Даже не все поняли, что произошло. На предприятии, как мы выяснили, работают люди и с ограниченными возможностями. Сигнал о пожаре они не слышали. Просто бежали вслед за остальными.
- Скажи, пожалуйста, а как вы узнали о пожаре? Не слышите? А где загорелось?
В ответ на все вопросы рабочий только пожимает плечами.
А ведь горящее здание пожарные инспекторы проверяли месяц назад. Нарушения были. Но, как теперь говорят, незначительные. Главный вопрос: допустимо ли размещать склады над детскими магазинами?
"Нужно смотреть, какая категория этих производственных помещений. Отделены ли эти помещения преградами от другого помещения. Много факторов. От этого, конечно, никто не застрахован. Но чем внимательнее собственники относятся к исполнению своей работы, тем безопаснее мы себя можем чувствовать", — считает эксперт негосударственной системы пожарной безопасности Дмитрий Удалов.
Представители фабрики и торгового центра перекладывают ответственность друг на друга. Решающее слово за Следственным комитетом. Заведено уголовное дело.
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