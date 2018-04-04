Муж английской королевы успешно прооперирован

Супруг королевы Великобритании Елизаветы 96-летний герцог Эдинбургский Филипп успешно перенес операцию по замене тазобедренного сустава в госпитале короля Эдуарда VII в Лондоне.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что высокопоставленный пациент чувствует себя комфортно и находится в хорошем расположении духа. Он проведет в больнице, куда прибыл 3 апреля, еще несколько дней для восстановления после операции.

Ранее местные СМИ обратили внимание, что принц Филипп отсутствовал на трех мероприятиях, которые посещала королевская семья, в том числе на пасхальной службе в Виндзоре, 1 апреля.

В мае 2017 года стало известно, что герцог Эдинбургский принял решение прекратить участие в публичных мероприятиях. Елизавета II полностью поддержала решение мужа. В последний раз на людях принц Филипп появился в августе, когда наблюдал за парадом королевских морских пехотинцев. При этом он продолжает сопровождать королеву, когда она присутствует на публике.