Решение по делу Никулина в США отложили из-за его попыток сбежать

Судья федерального суда в Сан-Франциско отложил слушания по вопросу об освобождении под залог обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина после того, как стало известно о попытке россиянина сбежать из-под стражи.

Об этом, со ссылкой на агентство Bloomberg, сообщает "Интерфакс".

В ходе судебного заседания на Никулина надели наручники. Прокурор сообщил, что сотрудники служб безопасности доложили ему о вызывающем поведении россиянина и рассказали о его попытках попытке сбежать.

В итоге заседание суда перенесено на более поздний срок.

Чехия выдала Никулина США в конце марта 2018 года. Федеральное бюро расследование обвиняет россиянина в кибернападении на американскую социальную сеть LinkedIn в 2012 году.