Гренландские киты поют джаз в период размножения

Гренландские киты поют джаз в период размноженияЧитайте нас в Telegram
Представители Вашингтонского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что гренландские киты в период размножения исполняют более ста различных песен, которые по своей структуре напоминают джаз, сообщает Independent.
Киты используют пение для привлечения партнеров. Брачный период этих млекопитающих начинается осенью и заканчивается в начале весны.
По словам американских исследователей, киты пели круглые сутки с ноября по апрель.
"Их репертуар был огромен. Мы записали более 180 песен", — рассказала океанограф Кейт Стэффорд.
Послушать, как поют гренландские киты, можно на опубликованных ниже кадрах.
Биолог заявила, что песни гренландских китов оказались похожи на джаз по своей структуре.
"Пение другого вида китов, горбатых, при этом напоминает классическую музыку", — отметила Стэффорд.
По словам ученой, с годами пение гренландских китов изменилось. В настоящий момент исследователи пытаются выяснить, почему это произошло.
В мире осталось не более 10 тысяч представителей этого вида млекопитающих.
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