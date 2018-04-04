Отравление Скрипалей обсудит Совбез ООН

Москва намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН 5 апреля. На нем Россия хочет обсудить инцидент в Солсбери, в результате которого были отравлены бывший полковник Главного разведуправления Генштаба Минобороны Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.

"Применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было – недопустимо, — отметил при этом постпред России при ООН Василий Небензя. — И должно быть расследовано и наказано. Безнаказанность недопустима. Применение такого оружия представляет собой угрозу нераспространению оружия массового уничтожения".

По просьбе Москвы заседание Совбеза ООН начнется 5 апреля в 22 часа по московскому времени, сообщает РИА Новости. Москва просит созвать заседание в связи с письмом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Российский запрос в письменном виде направлен в секретариат Организации Объединенных Наций.

Тереза Мэй в британском парламенте обвинила Москву в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим газом типа А234 "Новичок". Однако глава секретной британской химической лаборатории в Портон-Дауне, которая находится в 8 милях от Солсбери, позже пояснил, что эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества. 3 апреля Foreign Office признал, что заявление об отравлении Скрипалей Москвой было основано на собственных оценках информации. МИД Великобритании пришлось снять с сайта заявление с обвинениями в адрес России. Между тем, Британия на основе неподтвержденных подозрений и вымыслов выслала из Соединенного Королевства 23 российских дипломата. Кроме того, подбила на такой же шаг 16 стран Евросоюза, Канаду, Норвегию и ряд других стран. 60 дипломатов выслали США, 13 российских сотрудников МИД покинули Украину по требованию Киева. Теперь выясняется, что эти действия были предприняты лишь на основании предположений.