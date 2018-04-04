Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет

Представители организации американской Culture Reframed провели исследование, в ходе которого выяснили, что средний возраст зрителей порно снизилcя до 11 лет. Социологи говорят, что это опасно – чем раньше мальчики знакомятся с видео для взрослых, тем большей деформации подвергается их психика, сообщает Chicago Tribune

"Штампы социального поведения, которые пропагандируются в порно – сексуальное насилие, объективация женщин, образ необузданного мужчины-самца могут сформировать у ребенка ошибочное восприятие мира", — предостерегают исследователи.

Среди побочных эффектов раннего просмотра порно – например, депрессия и эректильная дисфункция.

"Подростки будут искать в своих сверстницах женщин, которых они видели на экране. Несоответствие их ожиданиям будет вгонять молодых людей в тоску", — отмечают представители Culture Reframed.

Согласно статистике, более 94 процентов подростков к 14 годам начинают регулярно смотреть порно.

Распространение видео для взрослых в Сети снизило этот возраст до 11 лет.