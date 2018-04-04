Следствие просит продлить арест фигурантам "кокаинового дела"

Следственный департамент МВД России просит продлить срок ареста трем фигурантам дела о поставке крупной партии кокаина из Аргентины в Россию — Владимиру Калмыкову, Иштимиру Худжамову и Али Абянову. Об этом сообщил адвокат Абянова Александр Костанянц.

Как уточняет ТАСС, судебное заседание назначено в Тверском суде Москвы на 10 апреля, 15:00.

В начале февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Калмыкову, Худжамову и Абянову до 13 апреля. Также Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск предполагаемого организатора поставок кокаина Андрея Ковальчука.