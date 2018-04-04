Маленькая девочка, на которую упала глыба льда, скончалась в Перми

Годовалый ребенок, на которого в Кировском районе Перми рухнула глыба льда с крыши дома, скончался в больнице.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Малышка получила 2 апреля тяжелую травму головы, в результате падения на ее коляску с крыши пятиэтажного дома по улице Маршала Рыбалко, 111 снега и льда. Она была экстренно доставлена в реанимацию Краевой детской клинической больницы, где ей сделали операцию.

По факту падения на ребенка льда и снега было возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Теперь статью переквалифицируют на более тяжелую.

Следователи допросили свидетелей, в офисе управляющей компании была изъята необходимая документация.