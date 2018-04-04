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4 апреля 201821:33

Потерявший дочь 24 года назад китаец нашел ее с помощью Интернета

фото: independent.co.uk

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Житель китайской провинции Чэнду по имени Минцин Ван в 1994 году потерял свою трехлетнюю дочь Ци-Фэнь, когда отлучился от собственной палатки с фруктами на несколько минут. Двадцать четыре года Ван искал исчезнувшую девочку. В итоге судьба ему улыбнулась, сообщает Independent.

В 1994 году Минцин Ван ненадолго отлучился от палатки, где он работал вместе женой, чтобы разменять деньги. Маленькую Ци-Фэнь китаец оставил без присмотра. Когда он вернулся девочки не было.

Убитые горем родители делали все, чтобы найти пропавшую дочь. Они обратились в полицию, обклеили все окрестные улицы объявлениями, но ничего не помогало. Тогда отец девочки напечатал визитки с ее фото и начал раздавать прохожим. Кроме того, он регулярно давал объявления в газету.

Житель Чэнду не опускал руки и верил, что его дочь жива. В 2015 году он устроился работать таксистом и стал рассказывать свою печальную историю всем пассажирам. Ван продолжал раздавать визитки с фото дочери и даже повесил постер с призывом о помощи на заднее стекло.

Вскоре мужчина стал локальной знаменитостью, о нем писали местные СМИ, люди пересказывали историю китайца в соцсетях. В какой-то момент полицейские попросили Вана нарисовать карандашом портрет повзрослевшей Ци-Фэнь. Набросок мужчины разлетелся по Сети.

Картинку увидела девушка по имени Кан Инь, жившая в поселке в 15 километрах от Чэнду. Китаянку воспитывала приемная семья. Родители девушки рассказывали ей, что когда-то нашли ее на обочине дороги.

Кан Инь оказалась похожа на изображение, нарисованное Ваном. Кроме того, у нее, как и у ее прототипа, оказался шрам на лбу. Также у девушки начинала подниматься температура, когда она начинала плакать. Это была особая примета пропавшей.

Китаянка связалась с Минцином и рассказала ему свою историю. Полиция провела тест ДНК и установила, что девушка действительно приходится Вану дочерью. Долгожданную встречу отца и девушки снимали телевизионщики. Знакомство повзрослевшей Ци-Фэнь с настоящими родителями произошло в торжественной обстановке. Члены семьи пообещали друг другу поддерживать связь и больше не теряться.

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