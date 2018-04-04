Российские керлингисты победили американцев на чемпионате мира

В Лас-Вегасе продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. Сборная России одержала пятую победу на турнире, на этот раз над сборной США.

Наша команда, за которую выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, нанесли поражение американцам 7:6. Одержав пятую победу в семи матчах сборная России занимает пятое место.

Следующий матч сборная России проведет в четверг. Наша команда сыграет со сборной Швейцарии.