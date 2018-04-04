Под Лас-Вегасом разбился истребитель ВВС США

В среду, 4 апреля, истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение в штате Невада. О судьбе пилота или пилотов пока ничего не известно. О ЧП сообщил телеканал Fox News.

Согласно данным командования балы ВВС Nellis неподалеку от Лас-Вегаса, катастрофа произошла около 10:30 по местному времени (20:30 по времени Москвы) в процессе учебных полетов над полигоном базы в штате Невада.

К месту крушения самолета уже направились спасатели, передает ТАСС.

Это уже третья катастрофа военной авиационной техники США за последние два дня. 3 апреля истребитель Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки AV-8B Harrier разбился в Джибути. Пилот самолета успел катапультироваться. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Также во вторник, 3 апреля, разбился военный вертолет Корпуса морской пехоты США на юге штата Калифорния. В результате катастрофы погибли четверо военнослужащих. По информации телеканала NBC, в нескольких километрах от границы с Мексикой во время выполнения тренировочного полета разбился CH-53E Super Stallion — самой большой вертолет в Военно-воздушных силах США.