Лига чемпионов. "Барселона" нанесла крупное поражение "Роме"

В Барселоне прошел первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и итальянкой "Ромой". Хозяева победили 4:1Ю, причем два мяча игроки "Ромы" забили себе сами.

"Рома" сдерживала атаки каталонского клуба вплоть до 38 минуты. Пока капитану гостей Даниэлю Де Росси не нанес красивейший удар по собственным воротам. Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в Главные события развернулись во втором тайме..

На 55 минуте у ворот римлян возник очередной "пожар". Мяч метался по штрафной, пока не задел колено Костаса Маноласа, и от него уже заскочил за линию. Третий мяч забили уже игроки "Барселоны", а именно Жерар Пике, затолкавший мяч за линию ворот.

На 80 минуте лучший бомбардил "Ромы" Эдин Джеко один гол отыграл, чем несколько облегчил участь своего клуба. Но за три минуты до финального свистка Луис Суарес в четвертый раз огорчил Алиссона. "Барса" выиграла 4:1 м создала отличный задел перед ответной встречей, которая пройдет в Риме 10 апреля.