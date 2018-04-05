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5 апреля 201800:02

Mercedes протаранил скорую помощь в центре Москвы

Мобильный репортер

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Два человека пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи с легковушкой в центре Москвы. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла во второй половине дня 4 апреля на углу Земляного Вала и Старой Басманной улицы, там, где за несколько часов до этого пьяный водитель начал заезд по городу с инспектором на двери.

 

Реанимобиль не успел завершить маневр, поскольку пересекал перекресток на желтый сигнал светофора — вылетевший из крайнего правого ряда белый Mercedes-Benz E200 на скорости врезался в бок машины медиков. От удара Mercedes Sprinter развернуло вокруг своей оси, но он устоял на колесах.

Качество записи не позволяет судить о том, были ли у скорой помощи включены проблесковые маячки.

Водитель получившей серьезные повреждения легковушки не пострадал, а вот два человека из скорой обратились за помощью к медикам — их доставили в больницу на другом служебном автомобиле.

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