Лига чемпионов. "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити"

В Ливерпуле в матче 1/4 финала Лиги чемпионов играли два английских клуба. "Ливерпуль" принимал лидера премьер-лиги "Манчестер Сити" и добился крупной победы 3:0.

Уже на 12 минуте в воротах "Сити" побывал первый мяч. Хозяева провели стремительную контратаку, которую точным ударом с близкого расстояния завершил Мохаммед Салах. Прошло девять минут, и Алекс Оксленд-Чемберлен нанес точный удар с 25 метров. На этом неприятности после навеса Салаха. "Манчестер Сити" не закончились. На 31 минуте Садьо Мане головой отправил мяч в сетку. На лидером премьер-лиги нависла угроза разгрома. С большим трудом гости не позволили "Ливерпулю забить еще. После первого тайма 3:0.

Во втором тайме "Ливерпуль" уже не был столь агрессивным. "Манчестер Сити" попытался было сократить отставание, но все попытки "горожан" были пресечены. И счет первого тайма остался в силе. Результат первой встречи – 3:0 сделал "Ливерпуль" фаворитом в противостоянии двух английских клубов.