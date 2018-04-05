США призывают мировое сообщество усилить давление на РФ

Международному сообществу необходимо предпринимать больше усилий для того, чтобы поведение России изменилось. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как отметила представитель администрации, США выслали персонал в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек. "Мы думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России", — подчеркнула Сандерс. По ее мнению, власти Америки заняли жесткую позицию по отношению к РФ, так как хотят, чтобы поведение России изменилось. Ранее о необходимости жесткого диалога с Москвой говорил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

На встрече с президентами Латвии, Литвы и Эстонии, состоявшейся 3 апреля, глава Белого дома отметил, что никто не был более жестким по отношению к России, чем Дональд Трамп. Но если бы Соединенные Штаты поладили с РФ, это было бы хорошо, а не плохо. "С таким мнением соглашаются все, кроме очень глупых людей", — цитирует слова политика РИА Новости.

В очередной раз спад в российско-американских отношениях произошел после того, как Вашингтон решил выслать из страны 60 российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Администрация Соединенных Штатов в этом вопросе полностью поддержала власти Великобритании, которые продолжают обвинять Россию в покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Вслед за США еще более 20 стран предприняли аналогичные шаги. В итоге из зарубежных представительств уехал 151 сотрудник МИД РФ.

Россия ответила на недружественную акцию зеркально. Помимо прочего, Министерство иностранных дел отозвало разрешение на работу генерального консульства США в Санкт-Петербурге.