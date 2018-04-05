В Тюмени горит магазин игрушек

Магазин игрушек Rich Family горит в Тюмени. О происшествии сообщило региональное управление МЧС России.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Огнем охвачено все здание, уже рухнула крыша, передает телеканал "Россия 24".

Как уточняется, пожар начался в магазине игрушек Rich Family, расположенном на улице Кремлевская, в 00:15 по местному времени в четверг, 5 апреля. В тушении пожара принимают участие 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. Устанавливаются причины ЧП и оценивается ущерб.