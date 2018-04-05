Непогода оставила без света более 100 тысяч потребителей на востоке Канады

Из-за сильного ветра, который обрушился на восточную провинцию Онтарио в Канаде, более 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Такие данные сообщает телеканал CBC.

От непогоды, которая стала причиной обрыва линий электропередачи, в основном пострадали жители южной части региона (в том числе городов Оттава и Торонто). Там без света остались около 20 тысяч потребителей. В настоящее время бригады ремонтников работают над восстановлением подачи электроэнергии в пострадавшие районы. О сроках завершения работ пока ничего не сообщается, передает ТАСС.

В некоторых районах страны идет снег с дождем, в результате увеличилось число ДТП. Так, неподалеку от города Барри на скоростной трассе столкнулись около 50 автомобилей. Пока не поступило информации о пострадавших.

По информации Национального метеорологического бюро, в Онтарио скорость ветра сейчас достигает 90 километров в час (25 метров в секунду).