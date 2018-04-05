Крупное ДТП в Египте: 20 человек погибли

20 человек погибли в результате крупной аварии, которая произошла вечером 4 апреля на трассе к югу от Каира. Такие данные сообщило издание Youm7 со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняется, ДТП произошло на расположенной в пустыне автотрассе, которая соединяет города Сохаг и Асьют. В аварию попали грузовик и микроавтобус, перевозящий пассажиров. По предварительной информации, причиной инцидента стало несоблюдение скорости водителями транспортных средств.

Египет печально известен плохим состоянием дорог, напоминает РИА Новости. по данным Всемирной организации здравоохранения, в стране ежегодно гибнут в авариях около 12 тысяч человек.