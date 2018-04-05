В Мексике бандиты попытались вскрыть сейф в здании крупной газеты

В среду, 4 апреля, группа злоумышленников попыталась совершить дерзкое ограбление в здании крупного мексиканского издания Razon в столице страны.

Как уточняют представители газеты, преступники вошли в здание под видом слесарей и начали вскрывать сейф, в котором находились деньги и документы.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов, передает РИА Новости. Прямо у сейфа они задержали пять человек: троих бандитов, сотрудницу издания, которая помогла им пройти в помещение, и ее дочь в качестве свидетеля.

В Мексике в последнее время все чаще СМИ и их сотрудники становятся объектами нападений. В 2017 году в стране были убиты 12 журналистов, с начала 2018 года – уже трое. По данным журналистского сообщества Мексики, с 2000 года в стране погибли более 120 работников средств массовой информации, 20 пропали без вести, зарегистрировано около 50 случаев нападений на здания СМИ.