Спецпрокурор США интересуется участием российских олигархов в избирательной кампании Трампа

Роберт Мюллер, спецпрокурор по расследованию приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США 2016 года, заинтересовался минимум тремя российскими олигархами. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Как уточняется, команда спецпрокурора остановила одного российского олигарха, когда его частный самолет приземлился в одной из аэрогаваней Нью-Йорка, и тщательно обыскала его электронные устройства.

Второго богатого россиянина остановили в ходе недавней поездки в Соединенные Штаты Америки. Правда, не уточняется, обыскивали ли его.

По данным источников, команда спецпрокурора направила запрос о беседе третьему бизнесмену из России, который не посещал Соединенные Штаты в последнее время.

Имена олигархов не разглашаются, передает агентство "Интерфакс".

Как отметил телеканал, у всех ситуация – одна общая черта: следователей интересует, были ли направлены богатыми россиянами денежные пожертвования на президентскую кампанию Дональда Трампа.

CNN напоминает, что в соответствии с законами США иностранным гражданам запрещено делать подобные пожертвования.

В конце 2017 года команда Роберта Мюллера спрашивала у некоторых свидетелей, знают ли они россиян, которые прямо или косвенно могли сделать пожертвования на кампанию Дональда Трампа.