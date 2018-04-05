Кевин Трапп переходит из "ПСЖ" в дортмундскую "Боруссию"

Вратарь сборной Германии Кевин Трапп покинет "Пари Сен-Жермен" и перейдет в дортмундскую "Боруссию". 27-летний футболист уже согласовал условия контракта с новым клубом.

Кевин Трапп не имеет постоянной игровой практики в "ПСЖ" и намерен покинуть команду. Парижане не будут удерживать немецкого голкипера. В свою очередь руководство дортмундской "Боруссии" недовольно игрой швейцарского вратаря Романа Бюрки и намерено усилить позицию голкипера. Трапп согласовал с "Боруссией" трехлетний контракт.

Кевин Трапп выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2015 года. В двух сезонах он был основным вратарем парижан, но в нынешнем проиграл конкуренцию французу Альфонсу Ареоля. У себя на родине Кевин выступал за "Кайзерслаутерн" и "Айнтрахт" (Франкфурт).